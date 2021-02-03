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По стопам мамы: сын Анджелины Джоли показал неожиданное тату
03.02.2021 14:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Один из наследников актрисы Анджелины Джоли удивил поклонников: 19-летний Мэддокс продемонстрировал свою любовь к необычным татуировкам.
Приемный сын Джоли давно увлекается культурой Востока. Эту тягу юноша перенял у звездной родительницы, которая усыновила его в Камбодже. У самой Джоли есть три татуировки - как дань уважения этой стране, а также в знак любви к сыну.
Недавно Мэддокс и Джоли снялись в совместной фотосессии для модного издания Vogue, где сын звезды продемонстрировал необычное тату на теле: большая наколка в виде змеи удивила фанатов.
На черно-белом снимке запечатлен трогательный момент общения актрисы с сыном: обнаженный по пояс Мэддокс сидит у туалетного столика, пока Джоли собирает его волосы в высокий хвост.
Поклонники звезды мгновенно отреагировали на тату юноши и отметили, что он пошел по стопам матери.
"Неожиданно, Мэдддокс так вырос"; "Видно влияние Джоли. Крутой парень растет"; "Насмотрелся на маму"; "Это так мило, когда мама делает прическу сыну с такой дерзкой татуировкой", - написали фанаты.
Напомним, что сама актриса - обладательница около 20 тату. Буддистские мантры, бенгальский тигр, координаты и многое другое можно увидеть на различных снимках Джоли с публичных выходов.
Напомним, что недавно актриса вышла в свет с еще одним сыном - Ноксом, которого уже
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Во время новой фотосессии для издания Vogue наследник голливудской дивы похвастался рисунком на теле.
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