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«Вице-мэр пожаловался, что видел незарегистрированную символику». На магазин сувениров в Лиде обрушились проверки
Источник материала: UDF
Кристина Иванова. Фото из социальных сетей
В октябре хозяйку магазина и рекламного агентства «Хамелеон» Кристину Иванову дважды судили по статье 23.34 — за фото в инстаграме с флагом. В общей сложности оштрафовали на 50 базовых. Первый раз задерживали, как в боевике: Кристина с друзьями возвращалась из Минска, когда их машину на трассе остановил бус с омоновцами и ГАИ.
После этого на магазин начали якобы поступать анонимные жалобы. Было 8 проверок! Энергонадзор допытывался у соседей по офису, есть ли у предпринимательницы какие-нибудь косяки и неоплаты. Санстанцию интересовало, придерживаются ли в магазине антиковидных мер. Потом Кристине не хотели продлевать договор аренды: целый месяц они бились над этим вопросом и в конце концов отстояли помещение. Правда, на следующий день явились из МЧС, а еще спустя время — милиция: мол, поступили анонимные жалобы на продажу бело-красно-белой символики. Была еще проверка из налоговой. Повод — фирменный сайт, который не является интернет-магазином, не зарегистрирован в БелГИЭ. Но сайт как раз таки в стадии перерегистрации: технически все заявления поданы, оплаты произведены.
Из всех проверок Кристине удалось выйти без предписаний. И вот вчера — новые визитеры.
«Пришел сотрудник РУВД, не наш участковый. В бумагах я увидела, что им поступила жалоба от первого заместителя мэра (председателя Лидского райисполкома. — НН) Игоря Квасовки. Якобы 29 января он в 11.00 был у меня в магазине и видел незарегистрированную символику. Мы посмотрели камеры за этот день — естественно, здесь чиновника не было. Документа, запрещающего торговать товарами с бело-красно-белой символикой, мне не показали. В итоге составили протокол, мол, мои чашки и магниты — это пикет»»
Одна из сотрудниц магазина тем временем распечатала фото присяги Александра Лукашенко под национальным флагом. Спрашивает: «Это пикет?» — «Мало ли что вы сделали там в фотошопе!» — отреагировал милиционер.
Кристина сегодня отнесла в исполком запрос о разъяснении законодательства: если их магазин что-то нарушает, то пусть сошлются на конкретные статьи.
Интересно, что еще в июне она получала диплом из рук первого заместителя председателя райисполкома.
«Он говорил, что очень рад, что в городе есть предприятия, которые улучшают экономические показатели. Наше рекламное агентство существует более шести лет, работало с исполкомом, делало для них стенды. Я сама дизайнер. Ко мне обращались, когда нужно было от района отправить открытку президенту ко дню рождения. Так вот большинство открыток рисовалось моей рукой. В этом году я отказалась.
Слышала, что предприятиям звонили, требовали не обращаться к нам за рекламой. Но что порадовало, за все время после этих событий с нами отказался работать лишь отдел спорта и туризма исполкома, а все остальные продолжают».
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«Вице-мэр пожаловался, что видел незарегистрированную символику». На магазин сувениров в Лиде обрушились проверки
В общей сложности оштрафовали на 50 базовых.
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