Источник материала: UDF



Кристина Иванова. Фото из социальных сетей

«Пришел сотрудник РУВД, не наш участковый. В бумагах я увидела, что им поступила жалоба от первого заместителя мэра (председателя Лидского райисполкома. — НН) Игоря Квасовки. Якобы 29 января он в 11.00 был у меня в магазине и видел незарегистрированную символику. Мы посмотрели камеры за этот день — естественно, здесь чиновника не было. Документа, запрещающего торговать товарами с бело-красно-белой символикой, мне не показали. В итоге составили протокол, мол, мои чашки и магниты — это пикет»»







«Он говорил, что очень рад, что в городе есть предприятия, которые улучшают экономические показатели. Наше рекламное агентство существует более шести лет, работало с исполкомом, делало для них стенды. Я сама дизайнер. Ко мне обращались, когда нужно было от района отправить открытку президенту ко дню рождения. Так вот большинство открыток рисовалось моей рукой. В этом году я отказалась.



Слышала, что предприятиям звонили, требовали не обращаться к нам за рекламой. Но что порадовало, за все время после этих событий с нами отказался работать лишь отдел спорта и туризма исполкома, а все остальные продолжают».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Вице-мэр пожаловался, что видел незарегистрированную символику». На магазин сувениров в Лиде обрушились проверки В общей сложности оштрафовали на 50 базовых.