Источник материала: UDF



Зимой в Минске / БЕЛТА

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так До 25 градусов мороза! Прогноз погоды на ближайшую неделю ошарашил белорусов В пятницу, 5 февраля, в ночные часы будет уже от -8 до -17 градусов, днем — 3-10 мороза.

А в четверг, 4 февраля, почти по всей стране прогнозируются снег, мокрый снег, в южных районах — с дождем. В течение суток температура воздуха составит 2-8 градусов мороза (по югу — от -1 до +3, по северу ночью — до -11).В пятницу, 5 февраля, в ночные часы будет уже от -8 до -17 градусов, днем — 3-10 мороза. На Гомельщине ожидается усиление ветра с порывами до 15-17 м/с. В субботу еще немного похолодает, а в воскресенье ночью уже прогнозируется местами до -25. Морозная погода сохранится и в начале следующей недели.