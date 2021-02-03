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Готовится празднование в Минске Дня Воли
Источник материала: UDF
Григорий Костусев / Еврорадио
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По его словам, от общественного объединения БНФ «Адраджэнне» подали коммунальщикам, медикам и милиции заявки на заключение договоров для проведения акций, без которых невозможно устроить легальное массовое мероприятие.
С форматом Дня Воли оргкомитет пока не определился, но Костусев хотел бы, чтобы это был большой митинг, такой, как в 2018-м возле Оперного театра. В этом году 25 марта приходится на четверг, поэтому с днем празднования тоже пока не ясно.
Фронтовцы пытаются провести в столице легальную уличную акцию в условиях преследования участников массовых протестов, в условиях подготовки запрета бело-красно-белого флага.
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Фронтовцы пытаются провести в столице легальную уличную акцию.
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