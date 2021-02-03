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Григорий Костусев / Еврорадио​

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Готовится празднование в Минске Дня Воли Фронтовцы пытаются провести в столице легальную уличную акцию.

Об этомрассказал председатель Партии БНФПо его словам, от общественного объединения БНФ «Адраджэнне» подали коммунальщикам, медикам и милиции заявки на заключение договоров для проведения акций, без которых невозможно устроить легальное массовое мероприятие.С форматом Дня Воли оргкомитет пока не определился, но Костусев хотел бы, чтобы это был большой митинг, такой, как в 2018-м возле Оперного театра. В этом году 25 марта приходится на четверг, поэтому с днем празднования тоже пока не ясно.Фронтовцы пытаются провести в столице легальную уличную акцию в условиях преследования участников массовых протестов, в условиях подготовки запрета бело-красно-белого флага.