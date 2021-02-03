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Готовится празднование в Минске Дня Воли

03.02.2021 14:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Готовится празднование в Минске Дня Воли
Григорий Костусев / Еврорадио​
Готовится празднование в Минске Дня Воли — годовщины провозглашения 25 марта 1918-го государственной независимости Белорусской Народной Республики.

Об этом Еврорадио рассказал председатель Партии БНФ Григорий Костусев.

По его словам, от общественного объединения БНФ «Адраджэнне» подали коммунальщикам, медикам и милиции заявки на заключение договоров для проведения акций, без которых невозможно устроить легальное массовое мероприятие.

С форматом Дня Воли оргкомитет пока не определился, но Костусев хотел бы, чтобы это был большой митинг, такой, как в 2018-м возле Оперного театра. В этом году 25 марта приходится на четверг, поэтому с днем празднования тоже пока не ясно.

Фронтовцы пытаются провести в столице легальную уличную акцию в условиях преследования участников массовых протестов, в условиях подготовки запрета бело-красно-белого флага.
 
Теги: Минск
 
 
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Фронтовцы пытаются провести в столице легальную уличную акцию.
 
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