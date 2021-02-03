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Василий Березуцкий выложил цитату из «1984» Оруэлла после приговора Навальному

03.02.2021 14:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Василий Березуцкий выложил цитату из «1984» Оруэлла после приговора Навальному
Василий Березуцкий
Член тренерского штаба ЦСКА Василий Березуцкий отреагировал на приговор оппозиционному политику Алексею Навальному.

Экс-игрок сборной России выложил цитату из романа-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984».

«Если вам нужен образ будущего, вообразите сапог, топчущий лицо человека – вечно», – говорится в цитате.


Суд удовлетворил представление ФСИН и заменил условный срок Навальному по так называемому «делу «Ив Роше» на реальный – 3,5 года. ФСИН настаивала, что политик не отмечался, как ему было предписано, в соответствующих органах, пока пребывал в коме и на лечении в Германии, а также несколько раз до и после этого.

Учитывая время, проведенное в СИЗО и под домашним арестом, Навальному предстоит отбыть 2 года и 8 месяцев в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.
 
 
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Если вам нужен образ будущего, вообразите сапог, топчущий лицо человека – вечно.
 
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