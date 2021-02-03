Источник материала: UDF



Василий Березуцкий

«Если вам нужен образ будущего, вообразите сапог, топчущий лицо человека – вечно», – говорится в цитате.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Василий Березуцкий выложил цитату из «1984» Оруэлла после приговора Навальному Если вам нужен образ будущего, вообразите сапог, топчущий лицо человека – вечно.

Экс-игрок сборной России выложил цитату из романа-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984».Суд удовлетворил представление ФСИН и заменил условный срок Навальному по так называемому «делу «Ив Роше» на реальный – 3,5 года. ФСИН настаивала, что политик не отмечался, как ему было предписано, в соответствующих органах, пока пребывал в коме и на лечении в Германии, а также несколько раз до и после этого.Учитывая время, проведенное в СИЗО и под домашним арестом, Навальному предстоит отбыть 2 года и 8 месяцев в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.