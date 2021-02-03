Zotye белорусской сборки пропали из продажи в России. Что происходит с маркой?

Источник материала: Tut.by

Китайская марка Zotye остановила продажи автомобилей в России. На рынке было представлено два кроссовера — T600 и Coupa. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили» . Автомобили в Россию поставлялись с белорусского завода «Юнисон».





В России продавали две модели марки Zotye — кроссоверы T600 и Coupa. Журналисты обратили внимание, что с сайта марки пропали прайс-листы на эти модели. Ранее в представительстве марки заявляли, что Zotye не планирует уходить с российского рынка, и в 2021 году собирались рассказать о новых моделях.

В Беларуси по итогам прошлого года было продано 110 автомобилей этой марки. Сейчас на сайте официального дилера из трех моделей на складе есть всего одна — это кроссовер Zotye T600. Моделей Coupa и электрокара E200 «нет на складе».





Ситуацию прокомментировал Алексей Ваганов, председатель правления СП ЗАО «ЮНИСОН».

— В конце 2020 года мы собрали последние автомобили и ждем возобновления поставок для производства автомобилей Zotye в 2021 году. Мы ожидаем возобновления поставок машинокомплектов Т600 после завершения празднования китайского Нового года.