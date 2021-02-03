Фотофакт. В Минске огородили суд, в котором будут слушать дело топ-менеджеров Белгазпромбанка

Источник материала: Салiдарнасць

Здание суда Московского района Минска берут в ограждение. Там 4 февраля будет проходить предварительное судебное заседание по «делу Белгазпромбанка».

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Верховный суд Беларуси 4 февраля намерен провести предварительное судебное заседание по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико и других обвиняемых, сообщает «Спутник» со ссылкой на источник, знакомый с материалами уголовного дела. Сообщается, что Виктора Бабарико на предварительном заседании не будет.