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Предварительное заседание Верховного суда по «делу «Белгазпромбанка» пройдет 4 февраля

03.02.2021 15:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Верховный суд Беларуси 4 февраля проведет предварительное заседание для решения вопроса о назначении судебного разбирательства по уголовному делу в отношении топ-менеджеров «Белгазпромбанка».

Предварительное заседание Верховного суда по «делу «Белгазпромбанка» пройдет 4 февраля

По информации пресс-службы Верховного суда, предварительное рассмотрение назначено в связи с тем, что с шестью обвиняемыми по делу «заключены досудебные соглашения о сотрудничестве».

Дмитрий Лаевский, адвокат бывшего главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, сообщил БелаПАН, что его подзащитный вины в инкриминируемых ему деяниях не признает, договоренностей со следствием не заключал, поэтому на завтрашнем суде его не будет. В суд также не были вызваны и адвокаты Бабарико.

Вокруг здания суда Московского района Минска, где завтра пройдет предварительное заседание Верховного суда, уже выставили металлические ограждения.

Как сообщалось, Виктору Бабарико предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 УК, по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере и легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере.

Заместителям председателя правления банка Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, а также бывшим первому зампредседателя правления Алексею Задойко и зампредседателя правления Сергею Добролёту предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 430 УК. Учредителю ООО «Активлизинг» Виктору Кобяку —  по ч. 2 ст. 431 УК (дача взятки в крупном размере).

18 января пресс-служба КГБ сообщила, что уголовное дело передано в Генпрокуратуру для направления в суд. Мера пресечения в отношении обвиняемых оставлена прежней: семь человек, включая Бабарико, находятся под стражей, один — под домашним арестом.

Виктор Бабарико не согласен с предъявленным обвинением, а защитники настаивают на его невиновности.

«Международная амнистия» и белорусские правозащитные организации признали Бабарико политзаключенным.

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Теги: Минск
 
 
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