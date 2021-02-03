Пропавший на Гродненщине молодой мужчина найден погибшим

В Гродненской области прекращены поиски 24-летнего Ивана Маркушевского, о судьбе которого с 19 января ничего не было известно.





Он находился в Слониме в гостях у друга. Собирался отправиться домой, однако перестал выходить на связь с родственниками.

Сегодня ПСО «Ангел» сообщил, что мужчина найден погибшим.

Обстоятельства смерти выясняют правоохранители.