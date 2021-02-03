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Парламент Киргизии проголосовал за нового премьера

03.02.2021 15:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Депутаты парламента Киргизии в среду единогласно проголосовали за назначение Улугбека Марипова новым премьер-министром республики.

Парламентарии также одобрили состав и структуру нового кабинета министров, который приступит к исполнению обязанностей после подписания соответствующего указа президентом Садыром Жапаровым, сообщает ТАСС.

По словам Марипова, в целях экономии он постарался максимально сократить количество министерств и ведомств в системе исполнительной власти.

В новом правительстве останется всего 12 министерств и один государственный комитет, ранее их было почти вдвое больше. В общей сложности будут ликвидированы 28 госагентств, госкомитетов, госслужб, госинспекций и госфондов, которые вольются в состав министерств. Например, в МВД войдут Финансовая полиция и Государственная регистрационная служба. Таможенную и налоговую службы включат в состав объединенного Министерства экономики и финансов.

Состав нового правительства Киргизии изменился примерно на 60%. Свои посты сохранили председатель Госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев, вице-премьер Артем Новиков, а также руководители министерств здравоохранения и внутренних дел.

Упразднены должности вице-премьеров по социально-экономическим вопросам и силовому направлению. На этой неделе президент также подписал указ о восстановлении ликвидированного шесть лет назад министерства обороны, в структуру которого вошли Госкомитет по делам обороны и Генштаб.

 
 
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Депутаты парламента Киргизии в среду единогласно проголосовали за назначение Улугбека Марипова новым премьер-министром республики.
 
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