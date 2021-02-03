Боятся! В Минске огородили суд, где будет рассматриваться дело Виктора Бабарико

TUT.BY подтвердили в пресс-службе Верховного суда. Эту информациюподтвердили в пресс-службе Верховного суда.





Здание суда Московского района Минска ограждают, фотографии процесса появились в телеграм-канале «МотолькоПомоги».













В районном суде за комментариями на этот счет направили в пресс-службу Верховного суда.













Там же пояснили, что меры безопасности связаны с процессом в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка, который сегодня проанонсировали.



