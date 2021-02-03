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Премьер-министр Латвии: «ЧМ пройдет без зрителей. Львиную долю финансовых обязательств покроет ИИХФ»
Источник материала: Партизан
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил, что ЧМ-2021 пройдет без зрителей.
Ранее ИИХФ определила Латвию единственным местом проведения турнира.
«Это будет чемпионат без зрителей, эпидемиологически безопасный, он будет проводиться в «пузыре», в котором игроки и другие люди будут полностью отделены от остального общества.
Государство поддержит чемпионат мира по хоккею в Риге, но конкретная сумма финансирования еще не определена. Однако львиную долю всех финансовых обязательств покроет ИИХФ», – сказал Кариньш в эфире телеканала ТВ3.
Изначально турнир должен был проходить в Минске и Риге. ИИХФ приняла решение перенести матчи из Беларуси.
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Премьер-министр Латвии: «ЧМ пройдет без зрителей. Львиную долю финансовых обязательств покроет ИИХФ»
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил, что ЧМ-2021 пройдет без зрителей.
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