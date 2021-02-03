Премьер-министр Латвии: «ЧМ пройдет без зрителей. Львиную долю финансовых обязательств покроет ИИХФ»

Ранее ИИХФ определила Латвию единственным местом проведения турнира.





«Это будет чемпионат без зрителей, эпидемиологически безопасный, он будет проводиться в «пузыре», в котором игроки и другие люди будут полностью отделены от остального общества.





Государство поддержит чемпионат мира по хоккею в Риге, но конкретная сумма финансирования еще не определена. Однако львиную долю всех финансовых обязательств покроет ИИХФ», – сказал Кариньш в эфире телеканала ТВ3.



