Мингорисколком о встречах выпускников: можем организовать только удаленно

Источник материала: Onliner

В первую субботу февраля традиционно проходили встречи выпускников. В организации таких мероприятий обычно активно участвовали и некоторые школы. Агентство «Минск-Новости» поинтересовалось , что будет в этом году в столице. Возможно, ничего.

В комитете по образованию Мингорисполкома сообщили, что праздничных встреч выпускников в школах организовывать не будут. Причина — эпидемическая ситуация. Отметили, что в учебных заведениях могут организовать удаленное общение с выпускниками по видеосвязи.

Впрочем, многим белорусам сторонний организатор для этого не требуется, они собираются на нейтральной территории.

Пойдете на встречу выпускников?

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