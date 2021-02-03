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Мингорисколком о встречах выпускников: можем организовать только удаленно

03.02.2021 15:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В первую субботу февраля традиционно проходили встречи выпускников. В организации таких мероприятий обычно активно участвовали и некоторые школы. Агентство «Минск-Новости» поинтересовалось, что будет в этом году в столице. Возможно, ничего.

В комитете по образованию Мингорисполкома сообщили, что праздничных встреч выпускников в школах организовывать не будут. Причина — эпидемическая ситуация. Отметили, что в учебных заведениях могут организовать удаленное общение с выпускниками по видеосвязи.

Впрочем, многим белорусам сторонний организатор для этого не требуется, они собираются на нейтральной территории.

Пойдете на встречу выпускников?

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Теги: Минск
 
 
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В первую субботу февраля традиционно проходили встречи выпускников. В организации таких мероприятий обычно активно участвовали и некоторые школы. Агентство...
 
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