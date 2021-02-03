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Мингорисколком о встречах выпускников: можем организовать только удаленно
Источник материала: Onliner
В первую субботу февраля традиционно проходили встречи выпускников. В организации таких мероприятий обычно активно участвовали и некоторые школы. Агентство «Минск-Новости»
В комитете по образованию Мингорисполкома сообщили, что праздничных встреч выпускников в школах организовывать не будут. Причина — эпидемическая ситуация. Отметили, что в учебных заведениях могут организовать удаленное общение с выпускниками по видеосвязи.
Впрочем, многим белорусам сторонний организатор для этого не требуется, они собираются на нейтральной территории.
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В первую субботу февраля традиционно проходили встречи выпускников. В организации таких мероприятий обычно активно участвовали и некоторые школы. Агентство...
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