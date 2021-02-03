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Зимняя сказка вдали от больших городов на живописных фото

03.02.2021 15:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Искристый снег, мягкие сугробы и заснеженные деревья – очень живописные картины зимы. Особенно прекрасна зима в деревне.

Фотограф Sputnik побывал в Вилейском районе Беларуси под Минском, где встретил морозное утро на хуторе. После обеда выдвинулся в обратную дорогу в Минск. Распогодилось, редкое зимнее солнце ярко било в глаза и высвечивало красоту природы. Он несколько раз останавливался, чтобы насладиться видами и запечатлеть их на камеру. Смотрите фотографии, сделанные по дороге между деревнями Илья – Красное.

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Теги: Минск
 
 
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Зима – волшебное время года. Все вокруг меняется, снег скрадывает и укрывает все несовершенства, превращая обыденное в сказку.
 
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