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Шел за подарком для папы — за что медбрату БСМП дали 25 суток ареста
Источник материала: UDF
Дом правосудия в Минске / Еврорадио
На суде Вашкевич вину не признал. По его словам, ни в каком массовом мероприятии он не участвовал, шел в ГУМ за подарком для отца.
По дороге его "выкрали неизвестные люди, затащили в машину, и только там сказали, что они милиция", цитирует Вашкевича телеграм-канал правозащитников.
В качестве свидетеля выступал милиционер. Он рассказал, что органы получили информацию, что в воскресенье "будет пикетирование". На вопрос судьи, как себя обозначали участники акции, свидетель ответил: "пакет "Соседи" и маска". А поскольку Вашкевич "обозначил себя, как надо", сотрудник милиции решил, что медик также участвует в пикете.
Судья спрашивала милиционера и о том, предупреждал ли он вероятных участников несанкционированном мероприятия о том, что они нарушают закон. "Рупора не было, но я старался громко говорить", ответил свидетель. На уточняющий вопрос, точно ли Вашкевич слышал предупреждение, милиционер заметил: "Думаю, долженн был слышать, слух у него есть".
Опираясь в том числе на эти показания судья Марина Климук посчитала вину медика доказаной и отправила его в изолятор на 25 суток.
Всего в воскресенье в Минске было задержано около 170 человек.
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