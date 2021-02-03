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Шел за подарком для папы — за что медбрату БСМП дали 25 суток ареста

03.02.2021 15:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Шел за подарком для папы — за что медбрату БСМП дали 25 суток ареста
Дом правосудия в Минске / Еврорадио
Суд Ленинского района Минска накануне постановил наказать медбрата Больницы скорой медицинской помощи Евгения Вашкевича 25 сутками ареста. Суд посчитал, что он нарушил сразу две статьи КоАП: об участии в несанкционированном массовом мероприятии и о неповиновении сотруднику милиции.

На суде Вашкевич вину не признал. По его словам, ни в каком массовом мероприятии он не участвовал, шел в ГУМ за подарком для отца.

По дороге его "выкрали неизвестные люди, затащили в машину, и только там сказали, что они милиция", цитирует Вашкевича телеграм-канал правозащитников.

В качестве свидетеля выступал милиционер. Он рассказал, что органы получили информацию, что в воскресенье "будет пикетирование". На вопрос судьи, как себя обозначали участники акции, свидетель ответил: "пакет "Соседи" и маска". А поскольку Вашкевич "обозначил себя, как надо", сотрудник милиции решил, что медик также участвует в пикете.

Судья спрашивала милиционера и о том, предупреждал ли он вероятных участников несанкционированном мероприятия о том, что они нарушают закон. "Рупора не было, но я старался громко говорить", ответил свидетель. На уточняющий вопрос, точно ли Вашкевич слышал предупреждение, милиционер заметил: "Думаю, долженн был слышать, слух у него есть".

Опираясь в том числе на эти показания судья Марина Климук посчитала вину медика доказаной и отправила его в изолятор на 25 суток.

Всего в воскресенье в Минске было задержано около 170 человек.
Твит по теме
Шел за подарком для папы — за что медбрату БСМП дали 25 суток ареста
подписывайся, чего ждёшь @sverdlove
Милиция вычисляла протестующих по ориентировке "маска и пакет из "Соседей". Забрали мужика, который шёл за подарком отцу. Судья всё это послушала и дала 25 суток.
Слово дня - пакетирование. Словосочетание дня - несанкционированный пакет
 
Теги: Минск
 
 
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