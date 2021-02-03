Шел за подарком для папы — за что медбрату БСМП дали 25 суток ареста

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Милиция вычисляла протестующих по ориентировке "маска и пакет из "Соседей". Забрали мужика, который шёл за подарком отцу. Судья всё это послушала и дала 25 суток.

Слово дня - пакетирование. Словосочетание дня - несанкционированный пакет

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