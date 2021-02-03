ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Румаса рассматривали в Кремле как одного из кандидатов на переходный период - мнение

03.02.2021 15:19 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Румаса рассматривали в Кремле как одного из кандидатов на переходный период - мнение
Встреча премьер-министров России и Беларуси Михаила Мишустина и Сергея Румаса (справа). Архивное фото РИА Новости
Аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич прокомментировал возможное задержание экс-премьера Беларуси Сергея Румаса.

«Если Румас действительно задержан, то стоит поинтересоваться с кем из РФ он мог иметь контакты за последние два месяца.

В Кремле недовольны затягиванием времени. На переходный период нужна кандидатура, потенциальная популярная у ядра протестов и авторитетная среди управленцев. Румас - одна из таких фигур.

Парадокс в том, что в той же роли (возврат во власть как часть политики по снижению протестных настроений) он может быть полезен и Лукашенко.

Но всё упирается в ещё один вопрос: бОльшего страха. То есть страшна возможная игра Москвы с окружением либо чуть позже усиление потенциально самостоятельного игрока.

Развязка первого акта будет, максимум, к субботе», - пишет Игорь Тышкевич.


Информация о задержании экс-премьера уже второй день распространяется по байнету. Официально она до сих пор не подтверждена. Телефон Сергея Румаса на данный момент не доступен.

«Дома его нет, ребята. Я пока не буду давать никаких комментариев, давайте я сама разберусь», - сказал журналистам супруга экс-премьера.


Так же есть информация о возможном задержании Геннадия Сысоева, бывшего председателя правления Белинвестбанка, сейчас - и.о. директора ОАО «Белорусская лесная компания» (до этого - гендиректор «Борисовдрева»).

Как пишет ТГ «Мотолько-помоги», по неофициальной информации, «по делу Румаса (копают под него давно) вчера задержали несколько топов Белагропромбанка».

Экс-банкир Сергей Румас возглавлял белорусское правительство с 18 августа 2018-го до 3 июня 2020 года. На этом посту его заменил Роман Головченко.

О своем отношении к происходящим в Беларуси после президентских выборов событиях экс-премьер никогда публично не высказывался. Но в августе СМИ публиковали снимок из Фейсбука супруги бывшего главы правительства Жанны Румас, на котором она сфотографирована вместе с мужем на крыше Банка развития в Минске на фоне огромной колонны протестующих на заднем плане.

Сейчас этой фотографии в открытом доступе нет.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Москве искали кандидатуру популярную у протестующих и авторитетную среди управленцев.
 
Новости дня
Новости разные
 
Роналду признан игроком десятилетия в Европе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by