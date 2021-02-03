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Румаса рассматривали в Кремле как одного из кандидатов на переходный период - мнение
Источник материала: UDF
Встреча премьер-министров России и Беларуси Михаила Мишустина и Сергея Румаса (справа). Архивное фото РИА Новости
«Если Румас действительно задержан, то стоит поинтересоваться с кем из РФ он мог иметь контакты за последние два месяца.
В Кремле недовольны затягиванием времени. На переходный период нужна кандидатура, потенциальная популярная у ядра протестов и авторитетная среди управленцев. Румас - одна из таких фигур.
Парадокс в том, что в той же роли (возврат во власть как часть политики по снижению протестных настроений) он может быть полезен и Лукашенко.
Но всё упирается в ещё один вопрос: бОльшего страха. То есть страшна возможная игра Москвы с окружением либо чуть позже усиление потенциально самостоятельного игрока.
Развязка первого акта будет, максимум, к субботе», - пишет Игорь Тышкевич.
Информация о задержании экс-премьера уже второй день распространяется по байнету. Официально она до сих пор не подтверждена. Телефон Сергея Румаса на данный момент не доступен.
«Дома его нет, ребята. Я пока не буду давать никаких комментариев, давайте я сама разберусь», - сказал журналистам супруга экс-премьера.
Так же есть информация о возможном задержании Геннадия Сысоева, бывшего председателя правления Белинвестбанка, сейчас - и.о. директора ОАО «Белорусская лесная компания» (до этого - гендиректор «Борисовдрева»).
Как пишет ТГ «Мотолько-помоги», по неофициальной информации, «по делу Румаса (копают под него давно) вчера задержали несколько топов Белагропромбанка».
Экс-банкир Сергей Румас возглавлял белорусское правительство с 18 августа 2018-го до 3 июня 2020 года. На этом посту его заменил Роман Головченко.
О своем отношении к происходящим в Беларуси после президентских выборов событиях экс-премьер никогда публично не высказывался. Но в августе СМИ публиковали снимок из Фейсбука супруги бывшего главы правительства Жанны Румас, на котором она сфотографирована вместе с мужем на крыше Банка развития в Минске на фоне огромной колонны протестующих на заднем плане.
Сейчас этой фотографии в открытом доступе нет.
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В Москве искали кандидатуру популярную у протестующих и авторитетную среди управленцев.
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