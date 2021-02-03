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Встреча премьер-министров России и Беларуси Михаила Мишустина и Сергея Румаса (справа). Архивное фото РИА Новости

«Если Румас действительно задержан, то стоит поинтересоваться с кем из РФ он мог иметь контакты за последние два месяца.



В Кремле недовольны затягиванием времени. На переходный период нужна кандидатура, потенциальная популярная у ядра протестов и авторитетная среди управленцев. Румас - одна из таких фигур.



Парадокс в том, что в той же роли (возврат во власть как часть политики по снижению протестных настроений) он может быть полезен и Лукашенко.



Но всё упирается в ещё один вопрос: бОльшего страха. То есть страшна возможная игра Москвы с окружением либо чуть позже усиление потенциально самостоятельного игрока.



Развязка первого акта будет, максимум, к субботе», - пишет Игорь Тышкевич.

«Дома его нет, ребята. Я пока не буду давать никаких комментариев, давайте я сама разберусь», - сказал журналистам супруга экс-премьера.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Румаса рассматривали в Кремле как одного из кандидатов на переходный период - мнение В Москве искали кандидатуру популярную у протестующих и авторитетную среди управленцев.