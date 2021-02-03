Источник материала: Хартия'97

Антропологи узнали, что ели в бронзовом веке далекие предки швейцарцев 1 3.02.2021, 15:09

Что установили ученые?

Международная команда исследователей изучила, что и почему входило в рацион древних людей, проживавших в бронзовом веке на территории современной Швейцарии, пишет phys.org .

По словам антропологов, бронзовый век (2200–800 гг. до н. э.) представлял собой значимый период в технологическом и экономическом развитии древних обществ. Климат стал более сухим, торговля между странами активно развивалась, а население быстро росло.

Как эти факторы повлияли на рацион тех, кто проживал на территории нынешней Швейцарии?

Чтобы это узнать, команда исследователей из Женевского университета (UNIGE, Швейцария) и Университета Помпеу Фабра (UPF, Испании) провела изотопный анализ скелетов людей и животных, а также образцов растений бронзового века.

Антропологи изучили, в частности, 41 человеческий скелет, 22 скелета животных и 30 образцов растений.

Что установили антропологи?

Оказалось, что в ответ на рост населения люди стали широко использовать навоз в качестве удобрения. Ведь они нуждались в увеличении урожаев сельскохозяйственных культур.

Исследователи также обнаружили, что в начале бронзового века население питалось в основном ячменем и пшеницей. Но после засухи, поразившей Европу, ее жители должны были осаваивать новые культуры. В привычках питания древних людей произошли изменения. Этому способствовала и активно развивающаяся международная торговля. В рационе, например, появилось просо. Завезенное из Азии, оно было устойчиво к сухому климату и быстро росло.

Антропологи установили, что в рационе мужчин, женщин и детей не было особых различий. Мужчины ели столько же молочных продуктов, сколько и женщины. А женщины употребляли в пищу мяса не меньше, чем мужчины.

Хотя швейцарская земля богата реками и озерами, исследователи считают, что в рационе людей бронзового века преобладала пища земного, а не водного происхождения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .