Источник материала: Хартия'97

Зеленский прокомментировал наложение санкций на пророссийские телеканалы 7 3.02.2021, 14:55

1,008

Владимир Зеленский

Фото: Дмитрий Ларин, УП

Президент Украины поблагодарил общество за поддержку его решений.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение о санкциях в отношении ряда пророссийских телеканалов «юридически мотивированным» и поблагодарил общество за поддержку, пишет «Новое время» .

«Коллегиальное и юридически мотивированное решение о санкциях в отношении физической и юридических лиц принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для этого», — написал он в Telegram.

Президент поблагодарил членов СНБО и СБУ за «ответственную и быструю реакцию», а представителей гражданского общества — «за то, что абсолютно точно поняли и поддержали необходимость этого решения».

«Откровенная и манипулятивная пропаганда должна получить жесткую реакцию именно общества[...] Никакого сомнения, что все угрозы национальной безопасности Украины получат эффективный и законный ответ», — подытожил Зеленский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .