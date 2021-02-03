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Зеленский прокомментировал наложение санкций на пророссийские телеканалы

03.02.2021 15:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Зеленский прокомментировал наложение санкций на пророссийские телеканалы

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  • 3.02.2021, 14:55
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Зеленский прокомментировал наложение санкций на пророссийские телеканалы
Владимир Зеленский
Фото: Дмитрий Ларин, УП

Президент Украины поблагодарил общество за поддержку его решений.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение о санкциях в отношении ряда пророссийских телеканалов «юридически мотивированным» и поблагодарил общество за поддержку, пишет «Новое время».

«Коллегиальное и юридически мотивированное решение о санкциях в отношении физической и юридических лиц принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для этого», — написал он в Telegram.

Президент поблагодарил членов СНБО и СБУ за «ответственную и быструю реакцию», а представителей гражданского общества — «за то, что абсолютно точно поняли и поддержали необходимость этого решения».

«Откровенная и манипулятивная пропаганда должна получить жесткую реакцию именно общества[...] Никакого сомнения, что все угрозы национальной безопасности Украины получат эффективный и законный ответ», — подытожил Зеленский.

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Президент Украины поблагодарил общество за поддержку его решений.
 
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