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Российскому режиссеру Кириллу Серебренникову не хотят продлевать контракт с «Гоголь-центром»

03.02.2021 15:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Российскому режиссеру Кириллу Серебренникову не хотят продлевать контракт с «Гоголь-центром»

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  • 3.02.2021, 14:49
Российскому режиссеру Кириллу Серебренникову не хотят продлевать контракт с «Гоголь-центром»
Кирилл Серебренников

Договор с правительством Москвы истекает в феврале.

Департамент культуры Москвы не станет продлевать контракт с художественным руководителем театра "Гоголь-центр" Кириллом Серебренниковым, сообщило в ночь на среду, 3 февраля, агентство ТАСС, ссылаясь на осведомленный источник.

Контракт с правительством Москвы истекает у Серебренникова в феврале, что подтверждает и сам режиссер, отказавшийся от комментариев по поводу своей дальнейшей судьбы.

Серебренников основал "Гоголь-центр" в 2012 году на базе расформированного Московского драматического театра имени Гоголя.

26 июня 2020 года после многолетнего процесса суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно и к штрафу в 800 тысяч рублей по обвинению в хищении государственных средств при подготовке спектаклей. Режиссеру запрещено менять место жительства. Судья также предписал солидарно взыскать с Серебренникова, экс-гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина и экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского почти 129 млн рублей по иску министерства культуры РФ.

Серебренников через своего адвоката передал, что "устал от судов" и не будет обжаловать приговор.

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