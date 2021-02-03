Источник материала: Хартия'97

Появился прогноз погоды в Беларуси на ближайшую неделю: будет до -25 2 3.02.2021, 14:40

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Похолодание начнется в пятницу.

Появился прогноз погоды в Беларуси на ближайшую неделю. Из него следует, что похолодание начнется в пятницу. А в четверг, 4 февраля, почти по всей стране прогнозируются снег, мокрый снег, в южных районах — с дождем. В течение суток температура воздуха составит 2-8 градусов мороза (по югу — от -1 до +3, по северу ночью — до -11), сообщает «Еврорадио» .

В пятницу, 5 февраля, в ночные часы будет уже от -8 до -17 градусов, днем — 3-10 мороза. На Гомельщине ожидается усиление ветра с порывами до 15-17 м/с. В субботу еще немного похолодает, а в воскресенье ночью уже прогнозируется местами до -25. Морозная погода сохранится и в начале следующей недели.

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