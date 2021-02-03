СК завершил раследование аварии в Гродно, в которой погибла 3-летняя девочка

Источник материала: Tut.by

Cледователи завершили расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, в котором погиб 3-летний ребенок. Материалы переданы прокурору для направления в суд. Об этом сообщили в Следственном комитете.



Фото: СК

По данным следствия, 11 ноября, около 17.00, 38-летняя женщина-водитель Opel выехала на перекресток площади Декабристов и улицы Соколовского в Гродно, где врезалась в Toyota , за рулем которого находился 31-летний местный житель. От удара последний столкнулся со стоящим легковым автомобилем.

В результате ДТП 3-летняя девочка, которая находилась в Toyota, получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу, где позже умерла.





Действия женщины следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Беларуси. К ней применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.