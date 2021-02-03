«Каждый должен стать убийцей дронов». В США хотят по-новому бороться с беспилотниками

Источник материала: Tut.by

Каждый американский солдат, от стрелка до повара, должен быть обучен уничтожению роя вражеских дронов. Об этом заявил глава подразделения Пентагона по борьбе с дронами генерал-майор Шон Гейни, пишет military.com.



Фото: wikipedia/U.S. Air Force photo/R. Nial Bradshaw

Выступая перед журналистами, Гейни рассказал о новых методах противостояния беспилотным авиационным системам. В частности, создается учебная программа по борьбе с БПЛА, предназначенная для «непрофильных» специалистов.

«Мы видим много опасностей, когда беспилотники летают рядом со стратегическими объектами в США, и это можно воспринять как угрозу — потому что мы не знаем намерения владельцев этих БПЛА», — сказал он.

Сейчас создается большое количество вооружений ПВО и ПРО, способных также противостоять дронам, например на основе лазеров или микроволновых систем. Однако таких вооружений не хватит, чтобы защитить всех. Поэтому, сказал Гейни, нужно, чтобы каждый военнослужащий мог справиться с этой угрозой на своем уровне.

После того как программа будет разработана, соответствующими системами по уничтожению беспилотников сможет управлять и медик, и танкист, и повар. Технически эти системы будут представлять собой оружие, основанное на принципах радиоэлектронной борьбы, чтобы блокировать управление дронами и делать их беспомощными. Другой вариант — малогабаритные высокоэнергетические лазеры.

По словам представителей армии, большое внимание при разработке средств противостояния дронам уделяется тому, чтобы при использовании оружия гражданская инфраструктура несла минимальный ущерб.

По словам Гейни, если все пойдет по плану, то антидроновое вооружение для «медиков и поваров» будет готово к началу 2022 финансового года.