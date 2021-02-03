Посмотрите, что происходит в мгновение непосредственно перед вспышкой молнии

Источник материала: Tut.by

Исследователи запечатлели момент непосредственно перед ударом молнии, когда тонкие завитки электричества спускаются с неба и поднимаются от земли, пока не сталкиваются с драматической вспышкой. Об этом сообщает Live Science со ссылкой на Geophysical Research Letters .

Изображение: Geophysical Research Letters

Используя высокоскоростную камеру, исследователи сделали снимки молнии, когда она поразила метеорологическую башню высотой 325 метров в Пекине. Два последовательных кадра продолжительностью 2,63 микросекунды показывают момент, когда идущие вниз и вверх положительно и отрицательно заряженные термоионизированные каналы внезапно соприкасаются, вызывая мощный электрический разряд и яркую вспышку света.

Изображения проливают свет на так называемую стадию сквозной фазы, когда каналы молнии начинают приближаться друг к другу, но еще не соединились. Это один из «наиболее плохо изученных процессов в физике молний», но он важен для понимания того, куда в конечном итоге ударит молния.

Высокоскоростные видеокадры зафиксировали момент соединения между отрицательно заряженным лидером молнии (яркий термоионизованный канал с высокой проводимостью), идущим вниз из облака, и положительно заряженным лидером, идущим снизу, в данном случае из верхушки 325-метровой метеорологической башни в Пекине, Китай.

Есть две теории относительно того, что происходит, когда лидеры молнии встречаются. Как гласит одна из теорий, оба лидера излучают несколько тонких тусклых слабо проводящих каналов электричества, называемых «стримерами». Ученые предполагали, что несколько стримеров от обоих лидеров переплетаются, образуя единый канал раскаленной плазмы. По этому каналу может протекать электрический ток, вызывая вспышку молнии.

Однако новое исследование показало, что вместо множества стримеров, сливающихся в плазменный канал, на деле только один отрицательный и один положительный стример соединяются и провоцируют вспышку. А остальные просто исчезают.

Однако чтобы полностью подтвердить эту теорию, ученым надо снять на видео еще больше ударов молний.