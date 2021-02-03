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Романчук: «Экс-премьер мог стать жертвой номенклатурных межклановых разборок»

03.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Известный экономист прокомментировал возможное задержание Сергея Румаса.

Романчук: «Экс-премьер мог стать жертвой номенклатурных межклановых разборок»

Сергей Румас. Фото REUTERS

Руководитель Центра Мизеса Ярослав Романчук не считает, что причиной задержания могли стать политические мотивы.

– Румас никогда не был в политике, – заметил экономист. – Не могу сказать, что за 25 лет пребывания на разных должностях в коммерческих и государственных структурах Румас системно поддерживал рыночные реформы, создание новых институтов развития и роста. Разумеется, если человек руководит одним из крупнейших государственных банков, через его руки проходит огромное количество госпроектов, коммерческий смысл которых часто скрыт в деталях. Банковская госсистема за это время подмяла под себя реальный сектор, и Румас как бывший банкир – руководитель Банка развития, безусловно, является частью системы.

Ярослав Романчук вспоминает, что с приходом Румаса в правительство возлагал на него большие надежды.
— Я внимательно следил за действиями Румаса на посту премьер-министра и считал, что у него был хороший шанс стать первым прорыночным премьер-министром. Но он даже не обозначил, что хотел бы воспользоваться этим шансом. Возглавляемый им банк даже создал конкуренцию частным банкам и уж точно не стал элементом развития белорусской экономики, — отмечает экономист.

Романчук считает, что власть сегодня просто ищет стрелочников.

— На мой взгляд, экс-премьер стал жертвой номенклатурных межклановых разборок. Сейчас власть будет искать стрелочников, пытаясь найти ответ на вопрос, почему в Беларуси падают зарплаты, инфляция и в целом все плохо. Первая причина идеологическая – санкции против страны. В нее, правда, мало кто верит, что вполне объяснимо. Вторая – нерадивые чиновники, причем высшего уровня. Кого-то отправили послом, как Семашко (стопроцентная лояльность), кого-то, как Кобякова, – руководить компанией. Румасу же уготована другая стезя. Но это, повторюсь, никоим образом не связано с политикой, потому что он никак не обозначал себя в этой роли. Его многие ошибочно причисляют к группе либералов-рыночников.

«Накопать» на человека с такой гигантской «кредитной» историей взаимоотношений с государством очень легко, уверен экономист.

— Другой вопрос – кто начал копать? Возможно, силовые органы: у Румаса с ними был конфликт и в начале 2010-х, и в конце. Логика силовиков предполагает поиск и ликвидацию тех людей, которые выступали против них, — предполагает Ярослав Романчук.

 
 
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Известный экономист прокомментировал возможное задержание Сергея Румаса.
 
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