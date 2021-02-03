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Бывшего доцента БГУИР Алексея Рака осудили на 20 суток

03.02.2021 15:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вечером 2 февраля в ЖК «Магистр» задержали четырех человек. Двоих несовершеннолетних парней позже отпустили. Среди задержанных — бывший доцент кафедры ИРТ БГУИР Алексей Рак.

Бывшего доцента БГУИР Алексея Рака осудили на 20 суток

Задержание своего бывшего коллеги (Алексей Рак уволился из БГУИР в конце декабря) подтвердили преподаватели вуза, передает dev.by. Родные Алексея рассказывают, что он вышел во двор с пакетом мусора, встретил знакомых и остановился поговорить. Затем в дворовой чат выложили видео, как экс-преподавателя и еще троих парней силовики забрали в бус — так и узнали о задержании Алексея.

У него это уже второе задержание — в прошлый раз бывший преподаватель провел восемь суток в Жодино.

Позже стало известно, что Алексея сегодня осудили на 20 суток за «нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» и «неповиновение» — статьи 23.34 и 23.4 КОАП.

 
 
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Вечером 2 февраля в ЖК «Магистр» задержали четырех человек. Двоих несовершеннолетних парней позже отпустили. Среди задержанных — бывший доцент кафедры ИРТ БГУИР...
 
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