«Так было и в 1937 году…» На многодетную мать из Пружан написали донос

На Викторию Онохову-Журавлеву из Пружан написали донос в милицию. Виктория — многодетная мать, у нее 13 детей — рожденных, усыновленных, взятых под опеку.





В доносе некий бдительный гражданин из Ивацевичей доверительно сообщает правоохранительным органам о людях, «настроенных враждебно по отношению к существующему государственному строю». Такой вывод доносчик делает на том основании, что Виктория и ее супруг «не скрывают» своих «оппозиционных взглядов», размещают «во дворе и на стенах дома БЧБ-символику».

Доносчик предполагает, что проживающие в доме дети «получают воспитание деструктивной, антигосударственной направленности», и задается вопросом, зачем отдавать детей на воспитание таким людям.

Фотография доноса попала в телеграм-каналы, в том числе ее опубликовал популярный канал, признанный в Беларуси экстремистским. Виктория тоже разместила это изображение у себя в фейсбуке. 2 февраля ее вызвали в местный РОВД — то ли для опроса, то ли для профилактической беседы.

— В доносе идет речь о бчб-символике. У вас висит бело-красно-белый флаг над домом?

— После того, как МЧС изменило правила пожарной безопасности, флага нет. Однако в доносе написано, что размещена бчб-символика. Белая ёлка с красными игрушками является бчб-символикой или нет? А белый веночек с красной лентой? Мне кажется, что информация, изложенная в доносе, требует проверки органами внутренних дел, но совершенно точно надо проверять не меня, а заявителя.

— Какие к вам были вопросы у сотрудника РОВД?

— Мне говорили, что информация из доноса не должна быть размещена в соцсетях, поскольку является конфиденциальной. Я же считаю, что в доносе затрагиваются интересы моей семьи, то есть заявитель вторгся в нашу частную жизнь. Почему вызывают на профилактическую беседу меня, а не его, мне непонятно. Это не анонимка, без указания данных отправителя ее не могли принять как электронное обращение.

— На вас не давили детьми?

— Для любой матери в Беларуси теперь дети являются рычагом для давления. Я уже была в такой ситуации, когда меня вынудили закрыть городской телеграм-канал Пружан, где я была администратором. Руководство Пружанского РОВД меня вынудило это сделать, давило, используя мою уязвимость, связанную с материнством. На этот раз о детях речи не шло.

После изучения законодательства я делаю вывод, что проведение такой беседы было незаконным, и в связи с этим я буду направлять жалобу в вышестоящие органы. Отказаться от беседы я не имела возможности — меня вызвали повесткой.

— В РОВД вы ходили одна?

— Да, кто-то должен был остаться с детьми, муж был дома.

— Вы писали в фейсбуке , что происходящее напоминает вам 1937 год, когда доносы были очень распространены.

— Проблема в том, что очень большой кусок белорусской истории еще не проработан, период репрессий в том числе. Замалчивание этого периода привело к тому, что насилие будет повторяться снова и снова, пока мы не повернемся к событиям лицом и не осознаем их.

Думаю, существует определенная группа граждан, которые считают, что сообщать информацию, подобную той, что содержится в доносе, правильно. Им кажется необходимым сообщать о том, что у кого-то что-то происходит не так, как доносчик считает верным. Идеология заточена исключительно на одну точку зрения, другие неприемлемы.

Сейчас мы видим, к чему приводит отсутствие партий, различных точек зрения в политике. Пугает жестокость, бесчеловечность, с которой человек может перечеркнуть большое число человеческих судеб одним доносом. Так и было в 1937 году, поэтому я провожу параллель.

— И ответственность за такое не только на руководстве страны, но и на конкретных людях.

— Конечно. Конкретные люди борются с бело-красно-белыми ленточками и снеговиками, запрещают передачи в тюрьмах и отбирают матрасы у отбывающих административные сроки. Мы сейчас столкнулись с проблемами, которые были и раньше, а теперь обострились. Справляться с ними довольно трудно.

— Как в такой ситуации растить 13 детей и прививать им важные для вас ценности?

— У меня нет готовых рецептов. Я, как и все белорусы, столкнулась с подобной ситуацией впервые. Любой родитель вправе решать самостоятельно, как ему воспитывать своих детей. Методом проб и ошибок подбираются слова, чтобы дети имели максимально широкую точку зрения на происходящее и делали какие-то выводы.

— Одна беседа с вами в милиции, другая.. Но на самом деле власти должны были бы радоваться, что хорошая семья воспитывает 13 детей. Вы давно на орден Матери по всем формальным признакам можете претендовать, но у вас его почему-то нет.

— Могу, но не буду. Было время, когда я периодически спрашивала у чиновников, почему мне не дают орден. У меня более пяти детей, младшему давно больше года. И вот, наконец, в прошлом году я собрала и отдала документы в органы социальной защиты. Однако что-то пошло не так, и награду я не получила. В текущей ситуации я даже рада этому — не жажду получить орден Матери от людоедского режима.

Поскольку в семье есть дети под опекой, отдел образования контролирует нашу семью довольно внимательно. У него нет вопросов к качеству жизни, которое обеспечено детям в семье, и методам воспитания. Еще и поэтому я считаю, что автор доноса делает слишком громкие заявления и преувеличивает свои полномочия.

— Давление на семьи с детьми приводит к тому, что люди уезжают из страны, Беларусь теряет свой человеческий ресурс. Не факт, что они когда-либо вернутся. Что вы думаете на этот счет?

— Люди беспокоятся о своей безопасности и безопасности своих детей, это совершенно понятно, ведь наша задача как родителей — обеспечить детям отсутствие угроз для жизни и здоровья. И я понимаю семьи с детьми, которые уезжают с надеждой, что вернутся домой, когда ситуация улучшится. Однако это катастрофический стресс для всей семьи — взрослых и детей. В любом случае, уехать могут не все, мы уехать не можем.

Что касается потерь для Беларуси из-за вынужденной эмиграции, они очевидны на всех уровнях, потому что выталкивание активных семей с детьми — недальновидная политика. Однако о какой долгосрочной политике мы можем говорить, когда власть в стране удерживается насилием и репрессиями? Когда стоит задача не сохранить мир в Беларуси, а удержать власть, о людях не думают. То, что уезжают лишние люди, а остаются лояльные власти, — иллюзия. Таких — лояльных к власти — всё меньше, потому что белорусы уже знают: прийти могут за кем угодно.

Мы воспитываем детей в благоприятной для развития среде, но для государства, похоже, это не является важным фактором. Мы с вами находимся в эпицентре извержения вулкана. Однако самое лучшее, что мы можем продолжать делать — оставаться в правовом поле и требовать соблюдения законодательства.

Ни в Пружанском РОВД, ни в УВД Брестского облисполкома Naviny.by не удалось получить комментарий о причинах, по которым Онохову-Журавлеву вызывали на беседу.