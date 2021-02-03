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Nokia 3650 могут возродить

03.02.2021 15:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания HMD Global может вернуть в строй относительно спорный телефон Nokia 3650. Он станет очередным в череде «легенд» — после 3310, 8110 и 6300. По неофициальным данным, «переосмысленный» вариант мобильника появится позже в этом году. Отличительной особенностью аппарата, напомним, был необычный кнопочный блок с кнопками, размещенными по кругу.

Также не ясно, намерена ли HMD Global менять дизайн Nokia 3650, сделав его более эргономичным, будет ли это телефон или смартфон. Насколько достоверна информация, также неизвестно: источником является российский ресурс Mobiltelefon.

Nokia 3650 в свое время вышел с 2,1-дюймовым экраном с разрешением 176×208 точек, VGA-камерой и батареей на 850 мАч.

Кстати, HMD Global анонсировала и «сверхдоступный» смартфон Nokia 1.4. Его рекомендованная производителем цена составляет 99 евро. Аппарат получил 6,51-дюймовый дисплей формата HD, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти, процессор Qualcomm 215, есть поддержка карт памяти объемом до 128 ГБ. В топовом варианте — 3 ГБ оперативки и 64 ГБ встроенной памяти. Основная камера — 8-Мп, фронтальная — 5-Мп.

Смартфон работает под управлением Android 10 Go Edition.

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Компания HMD Global может вернуть в строй относительно спорный телефон Nokia 3650. Он станет очередным в череде «легенд» — после 3310, 8110 и 6300. По неофициальным данным,...
 
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