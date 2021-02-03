За посягательство на жизнь силовика — пожизненное заключение? В Минюсте обсуждают поправки в УК

Источник материала: Onliner

На днях издание office life сообщило, что в Беларуси подготовили проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс. Было сказано, что ужесточится наказание для налоговых уклонистов, распространителей персональных данных, владельцев интернет-ресурсов и посягнувших на жизнь силовиков. Onliner попытался узнать, кто инициировал такие новшества и смогут ли простые люди поучаствовать в обсуждении этих предложений.

Уклонение от уплаты налогов

По информации office life, предложения для поправок в УК затронут физлиц, которые не платят налоги. Проект предполагает, что для налоговых уклонистов вместо одной уголовной статьи будет две.

«Уклонение физлица от уплаты сумм налогов, сборов..., повлекшее причинение ущерба в крупном размере, наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или арестом со штрафом, или ограничением свободы на срок до одного года со штрафом, или лишением свободы на срок до двух лет со штрафом», — предполагается, что так будет сформулирована ч. 1 ст. 243 УК («Уклонение физического лица от уплаты сумм налогов, сборов»).





Те же действия, но с ущербом в особо крупном размере — ограничение свободы от трех лет или лишение свободы до пяти лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

Персональные данные

Еще власти предлагают ужесточить наказание за «незаконные сбор, обработку, хранение, предоставление, распространение информации о частной жизни или персональных данных». Статья предусматривает наказание за распространение информации о частной жизни, составляющей личную или семейную тайну, и персональных данных, совершенное с использованием специальных техсредств, предназначенных для негласного получения информации, либо с использованием СМИ или интернета.

Если такая информация навредила правам, свободам и законным интересам потерпевшего, виновника предлагается наказывать ограничением свободы до трех лет со штрафом. Если информация о человеке связана с его служебной деятельностью или выполнением общественного долга, — до пяти лет ограничения или лишения свободы плюс штраф.

Новая статья для владельцев сайтов

По данным издания, проект изменений в УК предусматривает появление статьи 198-1 «Нарушение законодательства о средствах массовой информации».





Там говорится, что распространение владельцем интернет-ресурса, не зарегистрированного в качестве сетевого издания, информации, распространение которой запрещено на интернет-ресурсах в соответствии с законодательными актами, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, наказывается общественными работами, или штрафом, или ограничением или лишением свободы на срок до двух лет.

Статья 23.34 КоАП может перекочевать в Уголовный кодекс?

Интересно, что есть предложение дополнить УК статьей 342-1 «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» — формулировка такая же, как в нынешней 23.34 КоАП. Предлагается применять к человеку, который дважды за год проходил по 23.34, арест или ограничение/лишение свободы до трех лет.

Пожизненное за посягательство на жизнь силовика

Проект изменений в УК предлагает ужесточение наказания за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего (ст. 362). Такие действия хотят наказывать лишением свободы на срок от 15 до 25 лет или пожизненным сроком.





Также, пишет office life, предлагается ввести в УК статью 369-1 («Дискредитация Республики Беларусь»). В ней, в частности, говорится, что «распространение информации в неприличной форме, выражающей явное неуважение к белорусскому народу и Республике Беларусь, совершенное в публичном выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации, либо в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет, наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок».

Кто это все предлагает и обсуждает?

Onliner обратился к завотделом по подготовке законопроектов и взаимодействию с Постоянной комиссией по экономической политике Андрею Бронникову, чтобы уточнить, рассматриваются ли предложения в Палате представителей. Он ответил, что сейчас этим занимается рабочая группа в Министерстве юстиции страны.

В главном управлении нормотворческой деятельности в сфере государственного строительства Минюста подтвердили, что группа работала над предложениями, но сейчас у управления нет подробностей о содержании проекта.

— Вероятно, сейчас он находится в Администрации президента, а к середине месяца будет опубликован для общественного обсуждения, — сказали в управлении.

В пресс-службе ведомства рассказали, что над возможными изменениями работали представители нескольких ведомств. Onliner отправил официальный запрос в Минюст, чтобы узнать, какие нововведения обсуждались на встречах рабочей группы и когда с ними могут ознакомиться граждане страны. Когда мы получим ответ, об этом появится публикация на сайте.

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