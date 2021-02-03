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Главное в среду. Штаб Бабарико и Тихановская номинировали Знака на международную премию, Песков — о параллелях между протестами

03.02.2021 15:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Итак, 3 февраля не оставляет нас без политических новостей. Сегодня команда Светланы Тихановской номинировала Максима Знака на международную премию в области прав человека, пресс-секретарь Путина высказался о параллелях между белорусскими и российскими протестами, а минчанина осудили на 5 лет колонии за подготовку к участию в массовых беспорядках. Рассказываем обо всех этих событиях в нашей хронике.

Штаб Виктора Бабарико и Светлана Тихановская номинировали Максима Знака на международную премию имени Трарье в области прав человека

Пресс-служба Виктора Бабарико сообщает, что в мае прошлого года Максим Знак присоединился к команде Виктора Бабарико, представлял интересы Виктора в ЦИК, был адвокатом Марии Колесниковой и Светланы Тихановской, а также подавал жалобу в Верховный суд на результаты выборов и вошел в президиум Координационного совета.

«Это не только исключительный шаг по отстаиванию прав и свобод граждан, но и личное мужество Максима — он знал, что за это в любой момент его могут арестовать», — отмечает Светлана Тихановская.

В штабе отмечают, что десятки тысяч белорусов узнали о своих правах благодаря Максиму. Он выходил в юридические стримы и доступно рассказывал, как должен работать закон, какие законные методы есть у нас для защиты своих прав.

«Максим Знак — принципиальный адвокат и кандидат юридических наук, верит в верховенство права и в своей деятельности всегда руководствуется законом. С 9 сентября он находится в СИЗО на Володарского. Максим признан политическим заключенным и узником совести», — отмечают в штабе Бабарико.

Главное в среду. Штаб Бабарико и Тихановская номинировали Знака на международную премию, Песков — о параллелях между протестами

Дмитрий Песков высказался о параллелях между протестами в России и Беларуси

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался проводить параллели между протестами в России и Беларуси. Он добавил, что ситуации в государствах разные и причины, которые привели к росту протестной активности, отличаются.

— Здесь я не стал бы проводить каких-то параллелей. Безусловно, есть похожие элементы. Я имею в виду элементы, связанные с провокаторами, провокационные элементы. Да, они есть, — сказал Песков. — Но в то же время мы же две разные страны. У нас разные ситуации, разные причины, поэтому я совсем бы не отождествлял это.

Главное в среду. Штаб Бабарико и Тихановская номинировали Знака на международную премию, Песков — о параллелях между протестами

Минчанина осудили на 5 лет колонии за подготовку к участию в массовых беспорядках

Третьего февраля Первомайский районный суд Минска приговорил 30-летнего Никиту Харловича к 5 годам колонии строгого режима за подготовку к участию в массовых беспорядках путем изготовления коктейлей Молотова, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».

Его действия квалифицировались по двум статьям УК РБ: ч. 1 ст. 295-3 и ст. 13 ч. 2 ст. 293. Никиту задержали 27 сентября сотрудники ГУБОПиК в Курасовском районе возле лесополосы: у парня были с собой две бутылки с коктейлем Молотова — он собирался их утопить в технической емкости, но не успел. Парень заявил в суде, что его избили в отделении, чтобы получить «необходимые показания» для видеозаписи.

Главное в среду. Штаб Бабарико и Тихановская номинировали Знака на международную премию, Песков — о параллелях между протестами

(будет дополнено)

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Итак, 3 февраля не оставляет нас без политических новостей. Сегодня команда Светланы Тихановской номинировала Максима Знака на международную премию в области прав...
 
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