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От бокового удара погибла ехавшая в бустере 3-летняя девочка. Женщину-водителя будут судить (обновлено)

03.02.2021 15:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«При выезде Opel под управлением 38-летней женщины на перекресток произошло столкновение с Toyota, — такова была предварительная информация СК о ДТП в Гродно. — От удара Toyota столкнулся со стоящим автомобилем Volkswagen». Пострадал ребенок из Toyota. Девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии, спасти ее не удалось.

От бокового удара погибла ехавшая в бустере 3-летняя девочка. Женщину-водителя будут судить (обновлено)

За рулем Toyota находился 31-летний местный житель. По словам очевидцев, девочка сидела на переднем пассажирском сиденье. Серьезные травмы она получила из-за двух боковых ударов.

От бокового удара погибла ехавшая в бустере 3-летняя девочка. Женщину-водителя будут судить (обновлено)

В отношении женщины на Opel было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК РБ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения»). Следователи сегодня сообщают: «Допрошены обвиняемая, свидетели и родители ребенка, проведен ряд экспертных исследований, заключения которых изучены и приобщены к материалам уголовного дела. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд. К водителю-женщине применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении».





 
Теги: Гродно
 
 
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«При выезде Opel под управлением 38-летней женщины на перекресток произошло столкновение с Toyota, — такова была предварительная информация СК о ДТП в Гродно. — От...
 
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