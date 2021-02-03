Источник материала: UDF



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«Депрессия – это самое длинное, что со мной случалось, – признался актер. – Я помню слабость: и физическую, и ментальную».

«Мне было ужасно плохо, я не верил себе, не доверял, я ужасно себя чувствовал, не мог спать, у меня не было аппетита, – вспоминает свое страшное состояние Деревянко. – Было тягостно. В таком жутком состоянии я повел где-то полгода. И сколько я ни пытался смотреть на себя в будущем, я не мог видеть картинок».

«Депрессия – заболевание, которое по-разному длится. У кого-то это апатия, у кого-то – тревога с обострением всех переживаний, у кого-то –тоска. Но депрессия – это всегда про потерю чего-то».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Состояние жуткое»: Деревянко после полугода мучений поставили страшный диагноз Оказывается, Павлу Деревянко очень знакомо состояние депрессии.

Оказывается,очень знакомо состояние депрессии.По статистике от депрессии страдают примерно 10% россиян. В 97% случаев это реакция на стресс, около 20% женщин в мире страдают постнатальной депрессией. 70% больных совершают попытку самоубийства, ежегодно 150 млн человек в мире лишаются трудоспособности из-за душевного недуга. Об этом говорят и герои фильма «На грани», который 3 февраля выходит на видеосервисе IVI.А психиатрв ответ на исповедь Павла Деревянко заметила:Специалисты говорят, что существует клиническая депрессия, которую следует лечить медикаментозно. Однако опытный психотерапевт, помимо лечения таблетками, обязательно порекомендует поработать с психологом. Этот же совет получил и Павел Деревянко.