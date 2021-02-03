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«Состояние жуткое»: Деревянко после полугода мучений поставили страшный диагноз

03.02.2021 15:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Состояние жуткое»: Деревянко после полугода мучений поставили страшный диагноз
Фото: пресс-служба
Актеру Павлу Деревянко, знакомому по фильмам «Домашний арест», «Гоголь» и «Дылды», в этом году отмечает 45-летие. Но как живет он после того, как камера выключается?

Оказывается, Павлу Деревянко очень знакомо состояние депрессии.

«Депрессия – это самое длинное, что со мной случалось, – признался актер. – Я помню слабость: и физическую, и ментальную».


«Мне было ужасно плохо, я не верил себе, не доверял, я ужасно себя чувствовал, не мог спать, у меня не было аппетита, – вспоминает свое страшное состояние Деревянко. – Было тягостно. В таком жутком состоянии я повел где-то полгода. И сколько я ни пытался смотреть на себя в будущем, я не мог видеть картинок».


По статистике от депрессии страдают примерно 10% россиян. В 97% случаев это реакция на стресс, около 20% женщин в мире страдают постнатальной депрессией. 70% больных совершают попытку самоубийства, ежегодно 150 млн человек в мире лишаются трудоспособности из-за душевного недуга. Об этом говорят и герои фильма «На грани», который 3 февраля выходит на видеосервисе IVI.

А психиатр Юлия Северина в ответ на исповедь Павла Деревянко заметила:

«Депрессия – заболевание, которое по-разному длится. У кого-то это апатия, у кого-то – тревога с обострением всех переживаний, у кого-то –тоска. Но депрессия – это всегда про потерю чего-то».


Специалисты говорят, что существует клиническая депрессия, которую следует лечить медикаментозно. Однако опытный психотерапевт, помимо лечения таблетками, обязательно порекомендует поработать с психологом. Этот же совет получил и Павел Деревянко.
 
 
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Оказывается, Павлу Деревянко очень знакомо состояние депрессии.
 
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