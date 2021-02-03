Юрист о пребывании в ДФР: «Приказали сесть голым на стул и смотреть только на уголок стола»

Источник материала: Салiдарнасць

Юрист и директор Офиса по правам людей с инвалидностью рассказали, как они побывали в Управлении Департамента финансовых расследований.





— Меня схватили, зафиксировали и стали раздевать. Раздели догола. Прощупали, общупали, прозвонили всё, что можно. Отобрали часы. Приказали сесть голым на стул и смотреть только на уголок стола, — поделился шокирующими деталями своего пребывания в ДФР во вторник юрист Офиса по правам людей с инвалидностью Олег Граблевский.





В понедельник вечером его вместе с директором Офиса Сергеем Дроздовским пригласили в Управление Департамента финансовых расследований.

— Нам с Олегом позвонили на мобильные телефоны сотрудники ДФР и предложили на следующее утро в 9.30 прийти и забрать какую-то технику, — рассказал «Салідарнасці» Сергей Дроздовский.

Недавно в офисе и дома у сотрудников прошли осмотры , в результате которых были изъяты компьютеры и мобильные телефоны.

— Мы с Олегом в 9.30 самостоятельно в сопровождении наших адвокатов явились именно за техникой, но вместо этого и Олег, и я провели там семь часов! При этом мы даже не знаем своего статуса, ни подозреваемыми, ни обвиняемыми мы не являемся, — говорит Дроздовский.

Он категорически не согласен с формулировкой ДФР о том, что они «по своей воле» находились в управлении в течение такого длительного времени.

— Они удерживали меня, человека в коляске, в кабинете в неподвижном состоянии без моего согласия и это не нормально.

Мы пришли вместе с нашими адвокатами, их отправили по лестнице, а я поехал на лифте. При этом мне пообещали, что скоро адвокат присоединится. Однако ни ко мне, ни к Олегу прийти адвокатам так и не дали.

Как потом выяснилось, они тоже весь день провели в ДФР, пытаясь попасть к нам. Нам запретили пользоваться мобильными телефонами и, если бы я попытался, это расценили бы как неподчинение сотрудникам правоохранительных органов, — уверен Дроздовский, настаивающий на своем незаконном удержании.





Он утверждает, что в течение этих семи часов многократно подвергался давлению и угрозам.

— Два сотрудника, которые вели со мной беседу постоянно, старались держаться довольно корректно и даже два раза предложили чай.

Но периодически в кабинет приходили другие сотрудники, которые нецензурно выражались в мой адрес, называли меня «мошенником, лжецом, лицемером», утверждали, что я их сознательно в чем-то обманываю.

Даже вежливые мои собеседники периодически срывались и тоже пытались мне объяснить, что я преступник. Очень долго мне объясняли мою перспективу, как меня задержат на 72 часа, потом отправят на 10 суток, через 10 суток прокурор даст разрешение на возбуждение уголовного дела, я буду находиться под следствием уже в СИЗО и, как они сказали, в марте вступят в действие изменения в Уголовный кодекс , по которым мое дело смогут расследовать до бесконечности, — делится собеседник.

Он отмечает, что, несмотря на уговоры и угрозы, раскаиваться ни в чем не стал, потому как не считает себя в чем-либо виновным и осуществляет исключительно законную деятельность.

— В итоге мне предложили подписать какое-то объяснение, но я без адвоката этого делать не стал. Интересно, что еще до обеда они вспоминали о нашей технике, а после обеда уже забыли.

Сложилось впечатление, что они сами не совсем понимали, в чем я должен раскаяться. Все выглядит именно так, как будто эти люди пытаются найти способы, как нас обвинить, желательно надежно и в рамках закона, — удивлен директор Офиса по правам людей с инвалидностью.

Он подтвердил, что с юристом Офиса обходились еще жестче.

— Олега заставили раздеваться, подозревая, что у него на теле было якобы некое записывающее устройство. То, что происходит — это, конечно, произвол. Это совершенно очевидно были угрозы. Когда мне многократно и в подробностях рассказывают, как и насколько меня посадят в тюрьму, по-другому я это не расцениваю, — отметил Дроздовский.

Он напомнил, что давление на организацию началось прошлой осенью.

— Первым пострадал наш юрист (Граблевский), когда попытался наблюдать за маршем протеста людей с инвалидностью. Его тогда причислили к участникам и, не став ничего выяснять, задержали. Это была совершенно дикая ситуация.





Фото Онлайнер

Мы всегда оказывали помощь людям с инвалидностью, в том числе к нам обращались и те, кто пострадал от действий правоохранительных органов. Мы внимательно рассматривали каждое обращение, потому что нам важно, как относятся к людям с инвалидностью в разных ситуациях. При этом не важно, связано это с политикой или нет.

Когда мы видели, что наших консультаций не достаточно, перенаправляли человека к адвокатам, согласно Конституцию, по которой любой гражданин имеет право на помощь адвоката.

Да, к нам обращались люди и без инвалидности, судьба которых так или иначе связана с людьми с инвалидностью. И их тоже мы перенаправляли к адвокатам за квалифицированной помощью, — рассказал Дроздовский о деятельности своей организации.

Именно оплату услуг адвокатам, по его словам, им пытались вменить как незаконную.

— Но мы не оплачивали эти услуги. На счетах организации этих денег не нашли. Но это явилось главной претензией и первоначально нам пытались вменить ст.210 УК «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями». Доказательства этому, видимо, искали в изъятой у нас технике, но, думаю, не нашли. Потому что вчера в ДФР эту статью практически не вспоминали, а убеждали конкретно меня сознаться в том, что я мошенник, — говорит Дроздовский.

При этом он сообщил, что Офис продолжает работать.

— Нам сложно, потому что нет техники, но работа не остановилась, и ту помощь, которую мы сможем оказать, мы окажем. К нам по-прежнему можно обращаться, — отметил руководитель организации.