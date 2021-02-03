Минскую ИТ-компанию Easybrain продали шведам за 640 млн долларов

Разработчика мобильных игр Easybrain Limited поглотила шведская компания Embracer Group, сообщается в пресс-релизе покупателя.





Цена сделки — 640 млн долларов в день сделки плюс до 125 млн долларов при достижении финансовых показателей в течение шести лет, передает dev.by .

Топ-менеджеры Easybrain Петр Скоромный, Матвей Тимошенко и Олег Грушевич станут третьими по величине акционерами Embracer, а Easybrain — восьмой по счету дочерней компанией Embracer. У Easybrain останутся прежние руководители.

В предыдущий раз Скоромный и Тимошенко заключали громкую сделку в 2014 году — тогда они продали белорусскую компанию-разработчика мобильных приложений Apalon американской корпорации IAC.

Easybrain — разработчик мобильных игр, специализируется на головоломках и логических играх. Количество сотрудников — 230 человек. Штаб-квартира находится в Лимассоле (Кипр), офис разработки — в Минске. Владельцы — Петр Скоромный, Матвей Тимошенко и Олег Грушевич.

По итогам 2020 года Easybrain вошла в топ-3 самых популярных белорусских разработчиков, по данным Sensor Tower. Выручка за 2020 год составила 210 млн долларов (111 млн долларов — в 2019 году), EBIT — 70 млн долларов (18 млн долларов — в 2019 году).

Всего игры Easybrain имеют 750 млн установок и 12 млн пользователей в день. Портфолио включает Sudoku.com, Nonogram.com, Blockudoku, Pixel Art и др. В 2020 году в нем появились Art Puzzle, Killer Sudoku, Nonogram.com Color. Всего в настоящее время компания работает с 15 играми.