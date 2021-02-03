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Россия не намерена замещать товары, импортируемые из Беларуси

03.02.2021 16:15 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Россия не планирует замещать импортируемые из Белоруссии товары, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов по итогам встречи с премьер РБ Романом Головченко.

«В России нет и не планируются мероприятия по замещению белорусской продукции,- сказал Борисов, добавив, что нет смысла «тратить деньги российского бюджета на дублирование той продукции, которую нам может поставить братская республика», передает ТАСС.

«Более того, мы сейчас шире ставим вопрос об использовании производственных возможностей белорусской промышленности по импортозамещению тех позиций, где мы испытываем определенные трудности», - добавил вице-премьер РФ.

 
 
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Россия не планирует замещать импортируемые из Белоруссии товары, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов по итогам встречи с премьер РБ Романом Головченко.
 
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