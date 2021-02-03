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В Роскосмосе определили возможную причину аварии Starship по цвету реактивной струи

03.02.2021 16:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Исполнительный директор по перспективным программам и науке Роскосмоса Александр Блошенко назвал возможную причину аварии прототипа Starship. По его словам, авария могла произойти из-за неисправности при повторном зажигании двигателя. Он указал на цвет реактивной струи перед инцидентом — он был зеленым.

«Это говорит о том, что, по всей видимости, не сработал насос подачи горючего, и в двигатель поступал только окислитель. Получилась такая большая кислородная горелка, которая просто сожгла медное сопло», — сказал Блошенко, уточнив, что при горении меди получается зеленый цвет.

«У SpaceX сейчас не до конца получается решить вопрос с повторным зажиганием двигателя», — отметил Блошенко в интервью телеканалу «Россия-24», сообщает ТАСС.

Он уточнил, что изначально нужно сориентировать изделие вертикально, после взлета оно разворачивается, потом опять вертикализируется, и зажигаются двигатели. «Видимо, в этот момент происходят внутрибаковые процессы с перераспределением топлива, и не всегда штатно работает система зажигания двигателя», — пояснил специалист.

Напомним, компания SpaceX провела очередной тестовый запуск прототипа ракеты-носителя Starship. Испытания длились менее семи минут, прототип смог достичь высоты почти 10 километров. Завершающим этапом должна была стать посадка ракеты, однако система не смогла достаточно выровнять ее и замедлить движение.

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Исполнительный директор по перспективным программам и науке Роскосмоса Александр Блошенко назвал возможную причину аварии прототипа Starship. По его словам, авария...
 
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