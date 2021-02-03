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Роналду признан лучшим футболистом десятилетия в Европе

03.02.2021 16:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Роналду признан лучшим футболистом десятилетия в Европе

  • 3.02.2021, 16:12
Роналду признан лучшим футболистом десятилетия в Европе
Фото: sport.rambler.ru

На втором месте — его бывший одноклубник.

Нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду получил статус лучшего европейского футболиста за период с 2011 по 2020 год по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), сообщается на сайте организации, передает "Интерфакс".

На втором месте рейтинга разместился испанский защитник Серхио Рамос, на клубном уровне защищающий цвета мадридского "Реала". В тройку лучших попал также вратарь немецкой "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер.

Между тем, игроком десятилетия в Южной Америке признан аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси. Вторым стал бразильский нападающий Неймар, играющий за французский ПСЖ; третьим - его соотечественник, защитник Дани Алвес ("Сан-Паулу").

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На втором месте — его бывший одноклубник.
 
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