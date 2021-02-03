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Сотрудники «Белагропромбанка»: Задержали минимум двух заместителей председателя правления

03.02.2021 16:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Сотрудники «Белагропромбанка»: Задержали минимум двух заместителей председателя правления

  • 3.02.2021, 16:05
Сотрудники «Белагропромбанка»: Задержали минимум двух заместителей председателя правления

Силовые ведомства не комментируют эту информацию.

Как сообщает nn.by, председатель правления «Белагропромбанка» Анатолий Лысюк находится на больничном. Но по словам сотрудников банка, как минимум двоих его заместителей задержали — Владимира Подковырова и Наталью Шевцову.

Владимир Подковыров возглавил «Белагропромбанк» в начале 2011 года, после того как предыдущий председатель правления банка Сергей Румас был назначен на должность вице-премьера.

В 2014 году председателем правления стал Лысюк. А Подковыров получил должность заместителя председателя правления.

Наталья Шевцова работает в «Белагропромбанке» с 1994 года. Начинала старшим экономистом, впоследствии стала начальником управления, руководила брестским филиалом банка. Некоторое время являлась первым заместителем председателя правления, с 2016 года — заместитель председателя правления.

Информация о задержании топ-менеджеров банка пока не подтверждена официально ни одним из силовых ведомств.

На какой срок они задержаны (если это и так), по какому делу и в каком статусе находятся, тоже пока не известно.

Журналисты nn.by несколько раз пыталась дозвониться в пресс-службу ДФР КГК за официальным комментарием, но там никто так и не снял трубку.

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