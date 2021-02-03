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Гол белорусского футболиста Шкурина помог ЦСКА обыграть испанскую «Мурсию»

03.02.2021 16:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Гол белорусского футболиста Шкурина помог ЦСКА обыграть испанскую «Мурсию»

  • 3.02.2021, 15:38
Гол белорусского футболиста Шкурина помог ЦСКА обыграть испанскую «Мурсию»
фото: Прессбол

Футболист отмечается голами уже во втором матче подряд.

Московский ЦСКА одержал победу над «Мурсией» в товарищеском матче на сборе в Испании, пишет «Трибуна».

Примичательно, что гол забил белорусский футболист Илья Шкурин. Белорусский футболист забил во втором спарринге подряд. Он отличился голом и в первой встрече с «Мурисей» (5:0).

Голы: 1:0 — Молинеро (5, автогол), 1:1 — Карильо (61), 2:1 — Шкурин (71), 3:1 — Влашич (87, с пенальти).

Напомним, Илья Шкурин отказался играть за сборную Беларуси по футболу в знак протеста.

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Футболист отмечается голами уже во втором матче подряд.
 
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