Как власти объяснят убийство Тарайковского: ветеран спецназа проговорился

Источник материала: KYKY

Кажется, ветеран спецназа Дмитрий Павличенко проговорился насчет того, как беларуские власти объяснят убийство Александра Тарайковского. В свежем интервью, на которое обратило внимание «Еврорадио», Павличенко описал события 10 августа — дня, когда Тарайковский был застрелен.

«Некоторые протестующие пытались пронести с собой запчасти винтовки, — рассказывает экс-командир СОБРа. — Так как за ношение и хранение огнестрельного оружия у нас можно привлечь человека к ответсвенности, они придумали разбирать его на пять-шесть частей. А затем в толпе люди объединялись в определённом месте, собирали оружие, и в какой-то момент оно было готово к действию. Поэтому вопросы, кто там был ранен и кто в кого стрелял, можете задать этим отморозкам».

Дополняется.