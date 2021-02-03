ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Как власти объяснят убийство Тарайковского: ветеран спецназа проговорился

03.02.2021 16:33 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Кажется, ветеран спецназа Дмитрий Павличенко проговорился насчет того, как беларуские власти объяснят убийство Александра Тарайковского. В свежем интервью, на которое обратило внимание «Еврорадио», Павличенко описал события 10 августа — дня, когда Тарайковский был застрелен.

«Некоторые протестующие пытались пронести с собой запчасти винтовки, — рассказывает экс-командир СОБРа. — Так как за ношение и хранение огнестрельного оружия у нас можно привлечь человека к ответсвенности, они придумали разбирать его на пять-шесть частей. А затем в толпе люди объединялись в определённом месте, собирали оружие, и в какой-то момент оно было готово к действию. Поэтому вопросы, кто там был ранен и кто в кого стрелял, можете задать этим отморозкам».

Дополняется.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кажется, ветеран спецназа Дмитрий Павличенко проговорился насчет того, как беларуские власти объяснят убийство Александра Тарайковского. В свежем интервью, на...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Роскосмосе определили возможную причину аварии Starship по цвету реактивной струи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by