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Бышок: социологический опрос не предполагает внешнего наблюдения

03.02.2021 16:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В Беларуси
Бышок: социологический опрос не предполагает внешнего наблюдения

Президент Беларуси Александр Лукашенко в канун Всебелорусского народного собрания попросил граждан страны принять участие в масштабном социологическом исследовании, пообещав, что опрос будет персональным и анонимным. Планируется, что руководить исследованием будет некая зарубежная компания. 

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Какова причина столь срочного опроса, можно лишь догадываться, но как результаты этого исследования могут повлиять на дальнейшие процессы в стране и чем отличается соцопрос от референдума ― мнение по этому поводу высказал известный российский политический эксперт, исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

"В нынешней ситуации решение о проведении социологического опроса выглядит несколько несвоевременным, о нем заявляется за неделю до Всебелорусского народного собрания, которое само по себе призвано представлять весь срез белорусского общества. С другой стороны, главным социологическим опросом, как правило, являются выборы. Честные, открытые, прозрачные. Чем отличается соцопрос от референдума? Один из параметров связан с цифрами и результатами, которые являются обязательным руководством для власти, к тому же соцопрос не предполагает внешнего наблюдения и трактовать его итоги можно как угодно", ― рассуждает собеседник Sputnik.

Комментарий известного российского политического эксперта Станислава Бышка слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Соцопрос за неделю до Всебелорусского народного собрания ― насколько он своевременен и чем отличается от референдума, ситуацию комментирует известный...
 
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