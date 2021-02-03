Уволенный с ТНТ Шепелев станет отцом во второй раз

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российский ведущий Дмитрий Шепелев готовится стать отцом во второй раз: о беременности невесты звезды сообщили российские СМИ.

С того момента, как умерла возлюбленная ведущего - Жанна Фриске, жизнь Шепелева превратилась в скандал. Сначала родители певицы обвинили ведущего в том, что он не дает им видеться с внуком Платоном, а после к обвинениям присоединились звездные коллеги. Теперь же шоумена и вовсе уволили с телеканала ТНТ , но это никак не повлияло на его радостное настроение.

А дело в том, что Шепелев и его невеста Екатерина Тулупова ждут ребенка: об этом сообщило издание StarHit.

Слухи о том, что предпринимательница беременна, просочились в прессу накануне Нового года, но не получили своего подтверждения до настоящего времени.

Пара отдохнула на Мальдивах вместе с детьми от бывших избранников, после чего звезды поняли - скрывать очевидное уже бесполезно. Счастливый ведущий с нетерпением ждет появления второго наследника и старается не реагировать на нападки в соцсетях и напоминания о покойной возлюбленной.

Читайте также: