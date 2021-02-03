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Уволенный с ТНТ Шепелев станет отцом во второй раз
03.02.2021 16:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российский ведущий Дмитрий Шепелев готовится стать отцом во второй раз: о беременности невесты звезды сообщили российские СМИ.
С того момента, как умерла возлюбленная ведущего - Жанна Фриске, жизнь Шепелева превратилась в скандал. Сначала родители певицы обвинили ведущего в том, что он не дает им видеться с внуком Платоном, а после к обвинениям присоединились звездные коллеги. Теперь же шоумена и вовсе
А дело в том, что Шепелев и его невеста Екатерина Тулупова ждут ребенка: об этом
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Слухи о том, что предпринимательница беременна, просочились в прессу накануне Нового года, но не получили своего подтверждения до настоящего времени.
Пара отдохнула на Мальдивах вместе с детьми от бывших избранников, после чего звезды поняли - скрывать очевидное уже бесполезно. Счастливый ведущий с нетерпением ждет появления второго наследника и старается не реагировать на
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Счастливое событие совсем скоро произойдет в семье последнего возлюбленного Жанны Фриске: новая избранница телезвезды ждет ребенка.
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