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Уволенный с ТНТ Шепелев станет отцом во второй раз

03.02.2021 16:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российский ведущий Дмитрий Шепелев готовится стать отцом во второй раз: о беременности невесты звезды сообщили российские СМИ.

С того момента, как умерла возлюбленная ведущего - Жанна Фриске, жизнь Шепелева превратилась в скандал. Сначала родители певицы обвинили ведущего в том, что он не дает им видеться с внуком Платоном, а после к обвинениям присоединились звездные коллеги. Теперь же шоумена и вовсе уволили с телеканала ТНТ, но это никак не повлияло на его радостное настроение.

А дело в том, что Шепелев и его невеста Екатерина Тулупова ждут ребенка: об этом сообщило издание StarHit.

© Photo : Instagram / Charlie D'Amelio
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Слухи о том, что предпринимательница беременна, просочились в прессу накануне Нового года, но не получили своего подтверждения до настоящего времени.

Пара отдохнула на Мальдивах вместе с детьми от бывших избранников, после чего звезды поняли - скрывать очевидное уже бесполезно. Счастливый ведущий с нетерпением ждет появления второго наследника и старается не реагировать на нападки в соцсетях и напоминания о покойной возлюбленной.

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Счастливое событие совсем скоро произойдет в семье последнего возлюбленного Жанны Фриске: новая избранница телезвезды ждет ребенка.
 
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