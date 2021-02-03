Вакцинация от COVID-19 продолжается: в Гродненской области скоро начнется второй этап

Источник материала: ОНТ

Продолжается вакцинация, в Гродненской области скоро стартует второй этап. На прививку пригласят педагогов и социальных работников.

Партия вакцины уже в стране, проходит регистрацию. Списки по регионам еще уточняют, но этап обещает быть масштабным. К педагогам и соцработникам подключатся сотрудники медучреждений. Кто-то впервые отправится на прививку от ковида. А свыше 1700 медиков получат второй компонент. Те, кто привился ранее, – под наблюдением. Побочных реакций не выявлено. Хорошее самочувствие у врача-эндоскописта 7-й поликлиники Гродно. Александр Буель, доктор с 35-летним стажем, одним из первых получил прививку.

Александр Буель, врач-эндоскопист поликлиники №7 г. Гродно: «Чувствую себя абсолютно нормально. То, что прививался, я, по сути, не почувствовал. Единственный день был небольшой подскок температуры до 37,5 градусов. Но это было, я думаю, связано с тем, что был этот пресловутый "Ларс", который заставил хорошенько поработать. В отличие от того, что рекомендовано больших физических нагрузок не давать. В остальном все замечательно».

Людмила Кеда, начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома: «Активно люди записываются. Это осуществляется в основном по звонкам. Или же при посещении поликлиники. Данные списки уже имеются во всех поликлиниках как в Гродно, так и в области. В дальнейшем они еще будут уточняться, и после поступления следующих партий вакцины будет начата вакцинация всего населения».

По предварительным данным, массовая вакцинация начнется в регионе в апреле. Сейчас решается вопрос, будет ли процедура бесплатной и какие категории смогут сделать прививку в первую очередь.





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