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Вакцинация от COVID-19 продолжается: в Гродненской области скоро начнется второй этап
Источник материала: ОНТ
Продолжается вакцинация, в Гродненской области скоро стартует второй этап. На прививку пригласят педагогов и социальных работников.
Партия вакцины уже в стране, проходит регистрацию. Списки по регионам еще уточняют, но этап обещает быть масштабным. К педагогам и соцработникам подключатся сотрудники медучреждений. Кто-то впервые отправится на прививку от ковида. А свыше 1700 медиков получат второй компонент. Те, кто привился ранее, – под наблюдением. Побочных реакций не выявлено. Хорошее самочувствие у врача-эндоскописта 7-й поликлиники Гродно. Александр Буель, доктор с 35-летним стажем, одним из первых получил прививку.
По предварительным данным, массовая вакцинация начнется в регионе в апреле. Сейчас решается вопрос, будет ли процедура бесплатной и какие категории смогут сделать прививку в первую очередь.
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Продолжается вакцинация, в Гродненской области скоро стартует второй этап. На прививку пригласят педагогов и социальных работников. Партия вакцины уже в стране,...
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