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Роман Головченко встретился в Минске с вице-премьером России
Источник материала: ОНТМинске с вице-премьером России" class="one-news__figure-img">
Перезагрузить отношения на всех уровнях. В Минске премьер-министр Беларуси сегодня встречал вице-премьера России.
Беседовали долго и откровенно, точек соприкосновения много: промышленность, оборонка, исследование космического пространства, товарооборот. Говорить о конкретных договоренностях, которые привели бы к немедленному результату, пока рано, но определённые шаги уже сделаны.
Говорили о сильных и слабых сторонах сотрудничества. Отношения решили перезагрузить на всех уровнях – на горизонте новые проекты в различных сферах (в том числе в нефтегазохимии и автомобилестроении).
В Минске еще одна делегация из России во главе с главным санитарным врачом. Коллеги передали нашей стране новую вакцину от ковида «Эпиваккорона» и новые тест-системы для выявления вируса.
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Перезагрузить отношения на всех уровнях. В Минске премьер-министр Беларуси сегодня встречал вице-премьера России. Беседовали долго и откровенно, точек...
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