Роман Головченко встретился в Минске с вице-премьером России

Источник материала: ОНТ

Минске с вице-премьером России" class="one-news__figure-img">

Перезагрузить отношения на всех уровнях. В Минске премьер-министр Беларуси сегодня встречал вице-премьера России.

Беседовали долго и откровенно, точек соприкосновения много: промышленность, оборонка, исследование космического пространства, товарооборот. Говорить о конкретных договоренностях, которые привели бы к немедленному результату, пока рано, но определённые шаги уже сделаны.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: «Самое главное, что мы согласовали алгоритм дальнейшего взаимодействия не только министерств и ведомств, но и конкретных предприятий и объединений предприятий, концернов, корпораций. Буквально в ближайшее время они проведут серию интенсивных встреч в форме круглых столов, конференций по согласованию дальнейшей промышленной политики».

Говорили о сильных и слабых сторонах сотрудничества. Отношения решили перезагрузить на всех уровнях – на горизонте новые проекты в различных сферах (в том числе в нефтегазохимии и автомобилестроении).

Юрий Борисов, заместитель председателя правительства Российской Федерации: «Более того, мы сейчас шире ставим вопрос об использовании производственных возможностей белорусской промышленности по импортозамещению тех позиций, где мы испытываем определенные трудности. Пожалуйста, мы открываем эти позиции, нам нужно осваивать как можно шире гражданские рынки, увеличивать присутствие предприятий УПК на этих рынках – вопрос импортозамещения переходит совершенно в другую плоскость».

В Минске еще одна делегация из России во главе с главным санитарным врачом. Коллеги передали нашей стране новую вакцину от ковида «Эпиваккорона» и новые тест-системы для выявления вируса.





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