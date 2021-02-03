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Стрельба во Флориде: погибли два сотрудника ФБР, которые хотели произвести обыск
Источник материала: ОНТ
В результате стрельбы в одном из жилых домов погибли не менее двух сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) США. Такое сообщение появилось на
Это случилось во вторник около 6 утра по местному времени в городе Санрайз (штат Флорида). Известно, что незадолго до трагедии правоохранители попытались произвести обыск, на что у них был ордер. Работники ФБР собирались проверить информацию, что хозяин дома хранит видеоматериалы сексуального характера с участием несовершеннолетних. Узнав цель визита, хозяин дома открыл стрельбу.
Он убил двоих агентов, еще трое были ранены. Двоих госпитализировали, их жизни сейчас – вне опасности.
В ФБР добавили, что хозяина дома «удалось устранить». Проводится расследование.
AP Photo / Marta Lavandier
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В результате стрельбы в одном из жилых домов погибли не менее двух сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) США. Такое сообщение появилось...
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