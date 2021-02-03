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Рост цен на продукты питания планируется в Украине
Источник материала: ОНТ
Планируется в Украине и очередной рост цен. В этот раз – на продукты питания.
Не успели украинцы оправиться от недавнего существенного повышения тарифов на коммунальные услуги, как за ними начали дорожать продукты. Уже прибавили в цене яйца, сахар, масло. И это только начало. Растут цены на овощи. А цены на хлеб в ближайшее время могут вырасти на рекордные 15%. Такой рост эксперты связывают с подорожанием электроэнергии и низким урожаем зерновых. В целом только за январь украинская экономика потеряла примерно 1 млрд долларов.
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Планируется в Украине и очередной рост цен. В этот раз – на продукты питания. Не успели украинцы оправиться от недавнего существенного повышения тарифов на...
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