|
Правительством утверждена госпрограмма «Беларусь гостеприимная» до 2025 года
Источник материала: ОНТ
Утверждена госпрограмма «Беларусь гостеприимная» до 2025 года постановлением Совета Министров. Об этом
Целью госпрограммы является формирование и развитие современного конкурентоспособного туристического комплекса, с ее помощью планируется увеличить вклад туризма в развитие экономики страны.
В качестве приоритетных в белорусском туризме выделены въездной и внутренний туризм, повышение конкурентоспособности туруслуг, а также продвижение отечественных туристических брендов на мировом рынке.
В программе – три подпрограммы: «Кадровое и учебно-методическое обеспечение в сфере туризма», «Развитие объектов туристической индустрии» и «Маркетинг туристических услуг».
В общей сложности на госпрограмму планируется потратить 488,45 миллиона белорусских рублей. В финансировании госпрограммы будут задействованы средства республиканского и местных бюджетов, собственные средства исполнителя и иных источников.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утверждена госпрограмма «Беларусь гостеприимная» до 2025 года постановлением Совета Министров. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу правительства. Целью...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)