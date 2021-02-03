Правительством утверждена госпрограмма «Беларусь гостеприимная» до 2025 года

Источник материала: ОНТ

Утверждена госпрограмма «Беларусь гостеприимная» до 2025 года постановлением Совета Министров. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу правительства.

Целью госпрограммы является формирование и развитие современного конкурентоспособного туристического комплекса, с ее помощью планируется увеличить вклад туризма в развитие экономики страны.

В качестве приоритетных в белорусском туризме выделены въездной и внутренний туризм, повышение конкурентоспособности туруслуг, а также продвижение отечественных туристических брендов на мировом рынке.

В программе – три подпрограммы: «Кадровое и учебно-методическое обеспечение в сфере туризма», «Развитие объектов туристической индустрии» и «Маркетинг туристических услуг».

В общей сложности на госпрограмму планируется потратить 488,45 миллиона белорусских рублей. В финансировании госпрограммы будут задействованы средства республиканского и местных бюджетов, собственные средства исполнителя и иных источников.

Фото: БЕЛТА

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