Россия с 8 февраля возобновляет железнодорожное сообщение с Беларусью

Источник материала: ОНТ

С 8 февраля возобновляется железнодорожное пассажирское сообщение между Россией и Беларусью. Об этому информирует пресс-служба кабинета министров РФ.

Железнодорожное пассажирское сообщение будет возобновлено. Также будет возобновлено авиасообщение из Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Минск, увеличено количество авиарейсов из Москвы в Минск. Соответствующие документы подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Уточняется, что решение было принято с учетом обновленных данных об обстановке с COVID-19.

Фото: Анна Марченко/ТАСС

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram