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Россия с 8 февраля возобновляет железнодорожное сообщение с Беларусью

03.02.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Россия с 8 февраля возобновляет железнодорожное сообщение с Беларусью

С 8 февраля возобновляется железнодорожное пассажирское сообщение между Россией и Беларусью. Об этому информирует пресс-служба кабинета министров РФ.

Железнодорожное пассажирское сообщение будет возобновлено. Также будет возобновлено авиасообщение из Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Минск, увеличено количество авиарейсов из Москвы в Минск. Соответствующие документы подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Уточняется, что решение было принято с учетом обновленных данных об обстановке с COVID-19.

Фото: Анна Марченко/ТАСС

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Теги: Минск
 
 
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С 8 февраля возобновляется железнодорожное пассажирское сообщение между Россией и Беларусью. Об этому информирует пресс-служба кабинета министров РФ....
 
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