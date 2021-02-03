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Россия с 8 февраля возобновляет железнодорожное сообщение с Беларусью
Источник материала: ОНТ
С 8 февраля возобновляется железнодорожное пассажирское сообщение между Россией и Беларусью. Об этому
Железнодорожное пассажирское сообщение будет возобновлено. Также будет возобновлено авиасообщение из Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Минск, увеличено количество авиарейсов из Москвы в Минск. Соответствующие документы подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Уточняется, что решение было принято с учетом обновленных данных об обстановке с COVID-19.
Фото: Анна Марченко/ТАСС
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С 8 февраля возобновляется железнодорожное пассажирское сообщение между Россией и Беларусью. Об этому информирует пресс-служба кабинета министров РФ....
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