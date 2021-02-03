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Чемпионат Беларуси по хоккею: «Юность» одержала победу над «Могилевом»

03.02.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чемпионат Беларуси по хоккею: «Юность» одержала победу над «Могилевом»

В чемпионате Беларуси по хоккею синхронные победы одержали лидеры. «Юность» в непростом матче справилась с аутсайдером турнира «Могилевом» – 1:0.

Единственную шайбу на второй минуте забросил нападающий Максим Рассейкин. Минчане больше атаковали, но могли и пропустить: несколько раз шайба после бросков могилевчан попадала в штангу. Яркой победой над «Локомотивом» «Шахтёр» поздравил с днем рождения своего главного тренера Юрия Файкова. Счет матча – 4:0. «Гомель» провел репетицию возможной встречи в плей-офф с «Неманом». Клуб из Гродно победил со счетом 3:1. «Динамо-Молодечно» по буллитам уступило жлобинскому «Металлургу» – 1:2.


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Теги: Гомель, Гродно
 
 
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В чемпионате Беларуси по хоккею синхронные победы одержали лидеры. «Юность» в непростом матче справилась с аутсайдером турнира «Могилевом» – 1:0. Единственную...
 
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