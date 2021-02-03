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Чемпион мира по футболу Сами Хедира из «Ювентуса» перешел в берлинскую «Герту»
Источник материала: ОНТ
Чемпион мира по футболу, немецкий полузащитник Сами Хедира перешел в берлинскую «Герту». Соглашение рассчитано на 2,5 года.
С 2015 года Хедира выступал в «Ювентусе», но в этом сезоне не провел за туринский клуб ни одного матча. Ранее немецкий футболист играл за «Штутгарт» и мадридский «Реал». В составе сборной Германии Хедира выиграл золото Мундиаля в Бразилии, а также завоевал бронзовые награды чемпионата мира в ЮАР. В турнирной таблице Бундеслиги «Герта» занимает 15-е место.
Фото: juventus.sportland24.ru
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Чемпион мира по футболу, немецкий полузащитник Сами Хедира перешел в берлинскую «Герту». Соглашение рассчитано на 2,5 года. С 2015 года Хедира выступал в «Ювентусе»,...
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