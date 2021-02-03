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Дело Белгазпромбанка принято к производству для рассмотрения Верховным судом

03.02.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дело Белгазпромбанка принято к производству для рассмотрения Верховным судом

Уголовное дело в отношении топ-менеджеров «Белгазпромбанка» было принято к производству для рассмотрения по первой инстанции Верховным судом Республики Беларусь. Об этом информирует пресс-служба Верховного суда.

На 4 февраля 2021 года было назначено предварительное судебное заседание, так как с шестью обвиняемыми ранее заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. С учетом эпидемиологической ситуации в стране будут приниматься меры по недопущению распространения COVID-19 и обеспечению социального дистанцирования в зале судебного заседания.

Топ-менеджеры банка обвиняются в коррупционных преступлениях. Экс-председатель правления Виктор Бабарико – в получении взятки в составе организованной группы и легализации преступных доходов в особо крупном размере. Шестерых бывших замов обвиняют в получении крупных взяток. По делу проходит и совладелец компании «Актив-лизинг», который, по версии следствия, передал топ-менеджерам «Белгазпромбанка» не менее 2,5 млн долларов.

Фото: БЕЛТА

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Уголовное дело в отношении топ-менеджеров «Белгазпромбанка» было принято к производству для рассмотрения по первой инстанции Верховным судом Республики...
 
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